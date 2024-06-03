خطوة جديدة من إبراهيم المهيدب لـ"رئاسة" النصر

ماذا فعل إبراهيم المهيدب؟!..

بعد موسم مخيب.. تترقب جماهير النصر السعودي، انتخابات مجلس إدارة شركة النادي "غير الربحية"، والتي تأمل أن تكون بداية جديدة؛ لإعادة الفريق الأول إلى منصات التتويج، مجددًا.

النصر ودع موسم 2023-2024، بدون أي لقب رسمي؛ بعد أن خسر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ونصف نهائي السوبر المحلي، مع احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي علي العنزي، تقديم إبراهيم المهيدب، مساء اليوم الإثنين، أوراق ترشحه رسميًا، لرئاسة مجلس إدارة شركة نادي النصر "غير الربحية".

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وأصبح المهيدب، أول الأسماء المرشحة رسميًا، لرئاسة هذا الكيان الرياضي الكبير؛ حيث من المقرر أن يضم مجلس إدارته، العديد من رجال الأعمال والشخصيات المؤثرة؛ وفقًا لما أكده العنزي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

جدير بالذكر أن مسلي آل معمر، أعلن الرحيل عن رئاسة مجلس إدارة شركة النصر "غير الربحية"، بنهاية الموسم الرياضي 2023-2024، مع عدم الترشح في الانتخابات.