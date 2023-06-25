خطوة جديدة .. الكشف عن موعد الإعلان عن ضم الأهلي لإدوارد ميندي

أحمد رفعت
Edouard Mendy Chelsea 2022-23Getty
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تعرف على موعد إعلان ميندي حارسًا لفريق الأهلي

أصبح النجم السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، على بُعد خطوات قليلة من الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي، ليكون أول صفقات الفريق في صيف 2023.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن ميندي خضع اليوم الأحد إلى ثالث فحص طبي، وسط سلسلة الفحوصات الطبية اللازمة لإتمام الصفقة، قبل الإعلان عنها.

وكشفت الصحيفة عن أن الأهلي سيُعلن عن ضم ميندي غدًا الإثنين، بعد أن يُنهي اللاعب السنغالي كافة إجراءات انضمامه إلى الراقي، بالانتهاء من الفحوصات الطبية والتوقيع على العقود.

وتتابع إدارة الأهلي للمؤسسة غير الربحية برئاسة خالد العيسى، بجانب الرئيس التنفيذي يزن الشريف، إجراءات ضم الحارس السنغالي، حيث سيتم الكشف عن توقيعه يوم الإثنين.

وأنهي ميندي صاحب الـ31 عامًا الاتفاق حول البنود الشخصية لتعاقده مع النادي الأهلي، حيث سيوقع على عقود تمتد إلى 3 سنوات قادمة.

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