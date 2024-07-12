خطوة جديدة تؤكد اقتراب موسى ديابي من الانتقال إلى الاتحاد .. "لأجلك يا بنزيما"

هل بات نجم أستون فيلا على أعتاب الاتحاد؟

لا يزال النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، يؤكد نفوذه داخل صفوف العميد، في ظل تحرك الإدارة من أجل حسم الصفقات الجديدة، في موسم الميركاتو الصيفي.

وبات الفرنسي موسى ديابي، الجناح الأيمن في فريق أستون فيلا الإنجليزي، أحد الأهداف الرئيسة لنادي الاتحاد، في الميركاتو الصيفي، وذلك رغم ارتباطه بعقد مع فيلا حتى صيف 2028.

وقام الحساب الرسمي لوكالة AIS Sport Service، التي تدير أعمال موسى ديابي، بمتابعة حساب نادي الاتحاد، عبر منصة (إنستجرام)، في إشارة إلى قرب العميد من حسم صفقة ديابي، الذي تُقدر قيمته السوقية بمبلغ 55 مليون يورو، وفق موقع (ترانسفير ماركت).

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ويمتلك موسى ديابي (25 عامًا) 3 ألقاب في مسيرته، حيث توج بلقب الدوري الفرنسي وكأس السوبر مع باريس سان جيرمان، كما فاز بكأس دوري الأمم الأوروبية مع منتخب فرنسا، فيما خاض ديابي 54 مباراة في أول مواسمه مع أستون فيلا، بكافة المسابقات، سجل خلالها 10 أهداف، وصنع 9 تمريرات حاسمة.

وقدم بنزيما شرطًا إلى إدارة الاتحاد، بأن يكون المدير الفني ناطقًا للغة الفرنسية، الأمر الذي دفع الإدارة لإيقاف المفاوضات مع الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب ميلان السابق، والذي كان على بعد خطوة من قيادة الجهاز الفني للعميد، خلفًا للأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

وتوصل الاتحاد، لاتفاق مع الفرنسي لوران بلان، المدير الفني السابق لنادي أولمبيك ليون، من أجل التعاقد معه لمدة موسمين، مع خيار التمديد لموسم جديد، كما يستعد الجزائري حسام عوار، للانتقال إلى صفوف العميد، قادمًا من نادي روما الإيطالي.