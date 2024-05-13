خطوة تعرقل القرار.. برشلونة يخطط للتعاقد مع حارس جديد

هل يبرم الصفقة؟

يفكر مسؤولو برشلونة في التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ليتواجد كبديل للحارس الأساسي مارك أندريه تير شتيجن.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن "التوقيع مع حارس جديد ليس أولوية لدى إدارة برشلونة، مقارنة بدعم مركز لاعب الوسط المدافع أو الجناح، لكنه احتمال وارد".

وأضافت: " تير شتيجن سيتواجد كحارس أساسي، لكن الإدارة تدرس التعاقد مع حارس بديل في الموسم المقبل، خشية رحيل إيناكي بينا، الذي قدم مستويات مميزة هذا الموسم أثناء إصابة الحارس الألماني، وقد يخطط للرحيل للحصول على دور أساسي مع فريق آخر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وختمت: "حال رحيل إيناكي، فإن برشلونة قد يتحرك لضم حارس بديل بمقابل مالي منخفض، حتى لا يتعارض ذلك مع قانون اللعب المالي النظيف، وقد تتجه الإدارة لتصعيد آندير أسترالاجا من الرديف، ليصبح الحارس الثاني في الفريق الأول".

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد مساء اليوم الإثنين، على أمل استعادة المركز الثاني، الذي يؤهله لخوض مباريات كأس السوبر الإسباني الموسم المقبل، بعد خرج خالي الوفاض هذا الموسم.