"خطوة تأخرت كثيرًا" .. أندية الصندوق تفاجئ الجماهير و4 نصائح لإنقاذ القرار التاريخي من الفشل!

مفاجأة لجماهير الهلال والنصر والاتحاد والأهلي..

تستعد أندية صندوق الاستثمارات العامة (الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي)، لمفاجأة كبرى لجماهيرها، تزامنًا مع انطلاق منافسات الموسم الجديد (2024-2025)، بعد تحديد موعد مبدئي لانطلاق دوري روشن السعودي، في 22 أغسطس المُقبل.

ومن المقرر أن يشهد الموسم الجديد، مشاركة أندية الهلال والنصر والأهلي بطولة دوري النخبة الآسيوية، فيما يشارك التعاون في دوري أبطال آسيا 2، كما يستعد الاتفاق لتمثيل المملكة في كأس الخليج للأندية.

ونشر الإعلامي الرياضي نواف العقيل، رسالة إلى الأندية الأربعة، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، جاءت على النحو التالي..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"ستطلق الأندية الجماهيرية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة (الهلال والنصر والاتحاد والأهلي) تذاكرها الموسمية خلال الشهر المقبل، وهي خطوة تأخرت كثيرًا في دورينا وممارساتها السابقة كانت فاشلة من هذه الاندية، لأسباب كثيرة ولكن نأمل أن تكون هذه المرة هي الناجحة.

يجب على الأندية مراعاة الجماهير في عملية تسعير التذاكر، نخاطر بتنفير جيل كامل بسبب أسعار التذاكر التي أصبحت عالية، تعتبر الزيادة في الاسعار مؤثرة على أهم فئة عمرية 18-24 وهم طلاب الجامعات محدودين الدخل، هم من يصنعون الصخب في مدرجاتنا بنشاطهم، وهم أكثر بكثير من مجرد مشترٍ للتذاكر، هم مستقبل المدرجات السعودية، عانى جيلي كثيراً من أسعار التذاكر التي تفوق طاقة الشباب، ويجب على الأندية أن لا تفكر في استهلاك جيب المشجع الشاب محدود الدخل.

يجب على الأندية تحديد سياسة التذاكر في حالة تأجيل المباريات، ماذا سيحدث إن كان التأجيل لمدة 24 ساعة ليومين ولأسبوع ولشهر؟ كل حالة هي مختلفة، ويجب أن يصبح مالك التذكرة الموسمية لديه سياسة واضحة وصورة شاملة لذلك، وليست سياسة ارتجالية عند حدوث الازمة.

بالاضافة إلى سياسة التأجيل، علينا وضع سياسة لتغيير الملاعب، وهي حالة تحدث في دورينا بشكل شهري، يجب أن تضع الأندية سياسة واضحة لذلك، الحضور من ملعب إلى ملعب آخر يختلف لدى المشجع ويجب أن يحصل على حقه بذلك.

يجب على الأندية أيضاً تحديد سياسة نقاط الولاء، لا يمكن أن نشهد مباريات يغيب عنها الكثير من حاملي التذاكر الموسمية، يجب أن يحصل الملتزم في الحضور على ميزة إضافية للموسم التالي، وربما أيضًا من متجر النادي.

لديكم خبرات أجنبية تم جلبها بملايين الدولارات وعليكم الاستفادة منهم، ويجب على مجلس إدارة المؤسسة الغير ربحية وضع مصلحة الجماهير أولاً، بدلاً من المصالح التجارية التي سيبحث عنها أعضاء الصندوق."