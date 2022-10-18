خطوة تاريخية .. كواليس محاولة برشلونة الفاشلة لضم بنزيما

رد صادم من المهاجم الفرنسي للنادي الكتالوني

نجح النجم الفرنسي كريم بنزيما في التتويج بالكرة الذهبية أخيرًا وهو من أساطير ريال مدريد، ولكن الوضع كان سيختلف تمامًا لو نجحت مفاوضات برشلونة للتعاقد معه.

بنزيما حصد الجائزة عن جدارة ليتُوج كأفضل لاعب في العالم هذا العام، بعد تألقه ومساهمته في فوز ريال بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني خلال الموسم الماضي.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتوج فيها الفرنسي كأفضل لاعب في العالم، بعد عدة محاولات منذ انتقاله للفريق قادمًا من ليون الفرنسي في 2009 مقابل 35 مليون يورو.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن برشلونة كان على وشك خطف بنزيما من ريال مدريد وبالتحديد في عام 2008 لكن الصفقة فشلت في النهاية.

ونقلت الصحيفة معلومات من فيران توريس نائب رئيس النادي بتلك الفترة، أشار خلالها إلى قيام تشيكي بيجريستين الذي كان يعمل كمدير رياضي لبرشلونة بالذهاب إلى ليون لبحث إمكانية التعاقد مع بنزيما الذي برز وعمره 20 سنة كأحد أهم المواهب في أوروبا.

وجاءت هذه الخطوة لإيمان النادي الكتالوني بجودة اللاعب الهائلة وموهبته التهديفية التي ظهرت في عمر مبكر جدًا مع ليون منذ ظهوره مع فرق الشباب وحتى الفريق الأول.

ومن جانبه رفض بنزيما هذا العرض، وبرر هذا الموقف بعدم شعوره بالجاهزية الكافية في اتخاذ هذه القفزة بمسيرته في سن صغير، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد بعدها بعام واحد.

يذكر أن صاحب الـ34 سنة نجح في تسجيل 328 هدفًا بقميص ريال ولعب 160 تمريرة حاسمة، كما فاز بلقب الدوري الإسباني 4 مرات ونفس العدد لكأس العالم للأندية، بالإضافة لـ5 بطولات دوري أبطال أوروبا.