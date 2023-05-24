خطوة إلى ريال مدريد .. قرار صادم من مبابي مع باريس سان جيرمان!

درة التاج تفقد الإيمان بالمشروع!

يواصل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إثارة الجدل حول مستقبله مع نادي العاصمة الفرنسية بالرغم من تجديد عقده بنهاية الموسم الماضي، ورفضه الرحيل مجانًا إلى ريال مدريد، يبدو أن الفرنسي الدولي لم يعد يفضل أن يكون درة تاج المشروع الباريسي.

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مبابي يرغب في إثارة السوق مرة أخرى، حيث فرض أن يمدد عقده حتى عام 2025، مما يعني أنه سيكون حرًا في عام 2024.

عقد النجم الفرنسي يتضمن خيار تمديد تعاقده مع نادي باريس سان جيرمان بشكل منفرد، لكن يبدو أنه يرغب في أن ينتهي في عام 2024.

وبحسب التقرير اللاعب الذي حصل على مفاتيح المشروع لا يؤمن به بعد الآن، وهذا سيدفع لإعادة النظر في جميع تحركات سوق الانتقالات بالنسبة للنادي.

ووفقًا للتقرير الفرنسي في صيف العام المقبل، سيضطر باريس سان جيرمان لاتخاذ قرار بيعه مقابل مبلغ كبير أو المخاطرة في عدم تجديد عقده والسماح لأحد أفضل لاعبي العالم بالرحيل دون تلقي أي مبلغ.

وأشار التقرير إلى أن مبابي بعد الخروج من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ، أبقى مستقبله محل شك، حيث إنه متخصص في إخفاء خططه حتى اللحظة الأخيرة، وهو أمر يقلب تمامًا حسابات فريق العاصمة الفرنسية.

مبابي لديه وقت حتى 30 يونيو لتنشيط خيار تمديد العقد وإضافة عام آخر إلى عقده، على الرغم من أنه وفقًا للمعلومات المتاحة، فإن مبابي لا يفكر في ذلك حاليًا، في ظل الصيف المتوقع أن يكون حافلاً في مكاتب باريس سان جيرمان، على ما يبدو سيكون هناك قلق إضافي يمثله عقد مبابي.