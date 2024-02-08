خطوة إلى الهلال؟ نجم الاتحاد يُثير الجدل بشأن مستقبله!

نجم جديد في الاتحاد قد ينتقل إلى الهلال!

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أثار أحد نجوم نادي الاتحاد الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما اتخذ خطوة جديدة في مستقبله، قد تُشير إلى أنه سينتقل إلى صفوف نادي الهلال!

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ونشر الإعلامي أحمد العجلان عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، صورة تجمع بين زكريا هوساوي الظهير الأيسر لفريق الاتحاد، مع وكيل اللاعبين رفيع الشهراني.

وعلق العجلان على الصورة قائلًا: "نجم الاتحاد زكريا هوساوي يوقع عقد وكالة مع مكتب فنون الاحتراف التابع للأستاذ رفيع الشهراني".

يُذكر أن رفيع الشهراني وكيل أعمال ثنائي نادي الهلال محمد كنو وعلي البليهي، الأمر الذي دفع جمهور الاتحاد للربط بين توقيع زكريا هوساوي، باقتراب انتقاله إلى الزعيم.

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وينتهي عقد هوساوي مع نادي الاتحاد في صيف 2025، حيث علاقته حاليًا بناديه غير جيدة بالمرة، في ظل مماطلته بالغياب عن التدريبات وعدم الانضباط.

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