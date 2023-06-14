خطوة لإسقاط منافسيه .. مسلي آل معمر لن يتنازل عن رئاسة النصر بسهولة ويستعد لهذا القرار!

رسم مسلي آل معمر خطته للاستمرار رئيسًا لنادي النصر

يبدو أن مسلي آل معمر، لن يتنازل عن منصب رئيس مجلس إدارة نادي النصر بسهولة؛ على الرغم من الانتقادات التي يتعرض لها، من قطاع جماهيري كبير.

آل معمر تولى رئاسة النصر، في الأول من أبريل 2021، إلا أنه فشل في التتويج بأي لقب مع الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك حتى إصدار وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، قرارًا بحل مجالس إدارات قلعة العالمي وأندية الهلال والاتحاد والأهلي، والدعوة إلى انتخابات جديدة.

بالفعل.. ترشح مسلي في الانتخابات الحالية؛ حيث ينافس كل من مهند الداود وثامر اليُمني، على منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة النصر "غير الربحية"، والتي تمثل 25% من أسهم النادي، بعد نقل نسبة الـ75% الأخرى إلى صندوق الاستثمار السعودي.

صحيفة "الشرق الأوسط" من ناحيتها، كشفت عن أن اللجنة الانتخابية في وزارة الرياضة، قد ترفض قائمتي الداود واليُمني، للترشح في الانتخابات؛ وذلك بسبب أن المرشحين لم يتقدما بطلبات الانضمام لعضوية مؤسسة النصر "غير الربحية"، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة رقم 6 من اللائحة.

وأوضحت الصحيفة، أنه في حال عدم رفض اللجنة الانتخابية ترشح الداود واليُمني، فإن حملة مسلي آل معمر؛ قد تقدم طعنًا في القائمتين، خلال الفترة القانونية المسموح بها، وذلك بسبب عدم التزامهما بالإجراءات والشروط المطلوبة.