خطوة أولى من الهلال لـ"التعاقد" مع زين الدين زيدان .. ماذا حدث؟

هل يتولى زين الدين زيدان تدريب نادي الهلال؟!

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لا يزال مستقبل المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يثير الجدل في الشارع الرياضي السعودي.

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جماهير الهلال تطالب بـ"إقالة" جيسوس من منصبه؛ بسبب سوء أداء الفريق الأول وتذبذب النتائج، وسط أنباء عن تجديد الثقة فيه، من قِبل مجلس إدارة النادي.

وعلى الرغم من أنباء تجديد الثقة في البرتغالي؛ إلا أن الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، كشف عن إمكانية تعاقد الزعيم الهلالي، مع المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

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وأعلن الصرامي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، تواصل مسؤولو نادي الهلال، مع وكيل أعمال زيدان.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن هذا التواصل؛ هدفه معرفة ظروف المدير الفني الفرنسي، وهل هو متقبل لفكرة قيادة الفريق الأزرق؛ وذلك قبل بدء المفاوضات الرسمية معه.

زيدان البالغ من العمر 51 سنة، لا يقود أي فريق، منذ الرحيل عن صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد، في 30 يونيو من عام 2021.

جدير بالذكر أن اسم زين الدين زيدان، ارتبط بقوة بتدريب نادي الهلال، في صيف العام الحالي، قبل التوجه إلى خيار البرتغالي جورج جيسوس، والتعاقد معه رسميًا.

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