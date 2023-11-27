خطوة السعودية مؤجلة .. مورينيو يسعى لخطف "مستقبل" أنشيلوتي

المدرب البرتغالي ارتبط بالعمل في السعودية ولم يرفض الأمر

كشفت تقارير صحفية برتغالية عن سعي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما لخطف ما يُمكن وصفه بمستقبل زميله الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد.

أنشيلوتي ارتبط منذ عدة أشهر بتولي مهمة تدريب منتخب البرازيل، وتحدثت عدة مصادر برازيلية أن الاتحاد الوطني ينتظر نهاية عقد المدرب مع ناديه الإسباني صيف 2024 ليُوقع معه عقد تدريب نجوم السامبا.

المدرب صاحب المسيرة المهنية المذهلة في أوروبا قال قبل عدة أيام أنه سينتظر ريال مدريد حتى اليوم الأخير في عقده، مشيرًا إلى فخره بالحديث عن الاهتمام به في البرازيل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة "يول" البرتغالية أشارت إلى أن مورينيو يسعى لتدريب البرازيل عقب نهاية عقده مع روما بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعدما يأس من إمكانية العودة للعمل مع أحد كبار أوروبا الموسم القادم.

المدرب البرتغالي ارتبط بالعمل في الدوري السعودي وقد أكد مؤخرًا أن ذلك سيحدث يومًا ما لكن ليس في القريب العاجل، وقد أكدت الصحيفة نيته العمل مع المنتخب البرازيلي قبل التحول إلى الشرق الأوسط أو أمريكا.

وأوضحت "يول" أن تصريح مورينيو الذي شجع خلاله أنشيلوتي للبقاء في مدريد، إذ قال "مجنون من يترك ريال مدريد لتدريب البرازيل، وأتمنى أن يستمر أنشيلوتي مع الريال الموسم القادم"، ما هو سوى لخدمة مصلحته الشخصية وتحقيق هدفه بالانتقال إلى دكة بدلاء عملاق أمريكا الجنوبية الذي لا يمر بوقت جيد على صعيد الأداء والنتائج حاليًا.