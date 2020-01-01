خطوة استباقية من إدارة الهلال قبل عودة النشاط الرياضي

قامت الإدارة بدراسة كل الاحتمالات القائمة

كشفت تقارير صحفية محلية أن إدارة نادي الهلال السعودي تعمل حاليًا بالتنسيق مع الجهاز الفني برئاسة رازفان لوشيسكو على التخطيط للفترة المُقبلة.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فأن إدارة الزعيم اجتمعت بإدارة الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني "عن بعد" لبحث خطة التعامل مع المرحلة المقبلة.

وقامت الإدارة بدراسة كل الاحتمالات القائمة سواء استمر تعليق النشاط الرياضي لفترة أطول أو عودة استئناف الأنشطة الرياضية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الجهاز الفني أكد على التزام جميع أفراد الفريق بالبرنامج اللياقي المعد لهم من قبل مسؤول الأحمال البدنية بالفريق.

وأكدت الصحيفة أن الجهاز الفني أبلغ الإدارة بالحاجة لفترة من عشرة أيام إلى 14 يومًا ليكون جاهزًا لخوض المباريات الرسمية في حالة عودة المباريات.

يُذكر أن نادي الهلال يتربع على صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بفارق 6 نقاط عن الوصيف النصر وذلك قبل 8 جولات من نهاية البطولة.