خطوة استباقية من ديكو.. كشف خطة برشلونة في الميركاتو الصيفي

الأولوية لمركزين..

يراقب ديكو المدير الرياضي لبرشلونة عددًا من اللاعبين، تمهيدًا للتعاقد مع بعضهم في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعزيز خط دفاع الفريق الكتالوني.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن "عملية البحث عن ظهيرين (أيمن وأيسر) قيد التنفيذ، حيث يعمل ديكو بشكل استباقي ويجمع المعلومات، قبل اتخاذ القرار".

وأضافت: "برشلونة لا ينوي التعاقد مع أي لاعب في فترة الانتقالات الشتوية، ما لم يحدث أي طارئ، بينما تتركز الجهود على إتمام تسجيل داني أولمو وباو فيكتور، اللذين ينتهي عقدهما المؤقت في 31 ديسمبر الجاري".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن "ثنائي فريق الرديف هيكتور فورت وجيرارد مارتين، سيستمران في تغطية مركز الظهير، وهو قرار محفوف بالمخاطر من جميع النواحي ويشير إلى أن برشلونة يواجه ضائقة مالية هذا الموسم".

وواصلت: "برشلونة يدرس التعاقد مع مارك بوبيل (لاعب ألميريا)، وكذلك ديفين رينش لاعب أياكس، الذي ينتهي عقده هذا الموسم ويمكن ضمه مجانًا، إلى جانب البرازيلي فانديرسون (موناكو) في الجانب الأيمن".

وختمت: "أما بالنسبة للجانب الأيسر، فإن فكرة ضم ألفونسو ديفيز (من بايرن ميونخ) تبدو مستحيلة، في ظل ارتباطه بريال مدريد، لذا يفكرون في كايو هنريكي (موناكو)، ونيكولاس تاجليافيكو (ليون)، وأليكس فالي (سيلتك)".