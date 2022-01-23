خطر بنزيما يداهم ريال مدريد قبل مواجهة باريس

تعرض النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد للإصابة خلال مواجهة فريقه ضد نظيره إلتشي في الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.

بنزيما غادر الملعب في الدقيقة الـ 58 بعد أن أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الـ 33 وفشل في التقدم لصالح ريال مدريد.

وأوضحت تقارير صحفية إسبانية أن اللاعب قد يغيب لفترة قد تصل إلى ثلاثة أسابيع بسبب إصابته العضلية.

ولم يكشف ريال مدريد بعد عن طبيعة الإصابة، لكن صحيفة "آس" أكدت أنها في العضلة الثلاثية الأمامية.

ويواجه ريال مدريد نظيره باريس سان جيرمان في الـ 15 من شهر فبراير المقبل في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويلعب النادي الملكي مواجهة الإياب على ملعبه في التاسع من شهر مارس لتحديد الفريق المتأهل لدور ربع النهائي.

جدير بالذكر أن كريم بنزيما هو هداف الدوري الإسباني الحالي برصيد 17 هدفًا بعد مرور 22 جولة من البطولة.