خطر الـ180 دقيقة وعثرات الدوري الإسباني .. طريق برشلونة للأبطال مدجج بالألغام

يعيش نادي برشلونة واحدًا من أكثر المواسم تعقيدًا في تاريخه الحديث، بوضع اقتصادي معقد، ووضع رياضي لا يسر العدو قبل الحبيب.

ويبدو برشلونة بعيدًا تمامًا عن صراع الفوز بلقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي، كما خرج من منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، لينتقل للعب في ملحق دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي.

وبعيدًا عن الوضع الاقتصادي المتردي، فإن برشلونة أمام اختبار صعب في النصف الثاني من الموسم، من أجل حجز مقعده في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

برشلونة أمامه طريقين للعب في النسخة المقبلة من دوري الأبطال، الأول هو التواجد في أحد المراكز الأربعة الأولى من الدوري الإسباني، والثاني الظفر بلقب بطولة الدوري الأوروبي.

طريق الدوري الإسباني .. تعثر يثير القلق

لعب برشلونة حتى الآن 19 مباراة في موسم 2021-22 من بطولة الدوري الإسباني، ما يعني أن الموسم قد انتصف بالفعل في "الليجا".

ورغم ذلك، فإن برشلونة يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب، بعد أن حصد 31 نقطة من أصل 57 نقطة ممكنة.

ويبتعد برشلونة بفارق نقطة واحدة فقط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع، الذي لا يمر هو الآخر بأفضل أحواله في الموسم الحالي.

برشلونة حقق الفوز في ثماني مباريات، مقابل سبعة تعادلات وأربع هزائم، وهو موقف غير معتاد للنادي الكتالوني.

وبالتمعن في النظر في مشوار برشلونة خلال النصف الأول من الدوري الإسباني، نجد أن "البلوجرانا" لم يحقق الفوز في مباراتين متتاليتين سوى مرة واحدة فقط، أمام إسبانيول ثم فياريال في الجولتين 14 و15.

صحيح أن برشلونة لم يخسر حتى الجولة السابعة أمام أتلتيكو مدريد، لكنه فقد بالفعل قبلها ست نقاط بالتعادل في ثلاث مناسبات.

وبعد مباراة أتلتيكو، فاز على فالنسيا قبل أن يخسر مباراتين على التوالي أمام ريال مدريد ورايو فاييكانو.

تعثر برشلونة خلال النصف الأول من الدوري الإسباني يثير القلق دون أدنى شك، حيث لا توجد أي ضمانة على أن كتيبة الشباب المتواجدين حاليًا تملك القدرة على المنافسة في صراع المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال.

كما أن الأندية الطامحة للحصول على مقعد في المربع الذهبي كثيرة خلال الموسم الحالي، بداية من ريال بيتيس الثالث، وأتلتيكو مدريد، وبرشلونة نفسه، إلى جانب رايو فاييكانو وريال سوسييداد وفياريال وفالنسيا وأتلتيك بيلباو.

كل هذه الأندية من المركز الثالث وحتى العاشر، لا يفصل بينها سوى فارق يصل إلى ست نقاط فقط، وهو ما يؤكد صعوبة المنافسة على المربع الذهبي.

ومع إمكانية تعثر الجميع في النصف الثاني من الموسم، فإن المنافسة على المربع الذهبي قد تكون مشتعلة حتى آخر جولات الدوري الإسباني.

الدوري الأوروبي .. 180 دقيقة قد تقتل الحلم!

ومع خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا، والانتقال للعب في ملحق دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي، فإن خطورة عدم اللعب في "تشامبيونزليج" خلال الموسم المقبل قائمة أيضًا.

صحيح أن برشلونة قد يصب تركيزه على بطولة الدوري الأوروبي، مع ابتعاده عن صراع الدوري الإسباني، من أجل الظفر بلقب كبير خلال الموسم، وضمان اللعب في دوري الأبطال.

الفوز ببطولة أوروبية في ظل الابتعاد عن المنافسة محليًا، يجعل برشلونة يفوز بعدد من الأمور التي تتخطى الدوري الأوروبي.

بداية من زيادة عوائده الاقتصادية، وهو أمر هام بالنظر إلى وضع برشلونة المالي، والعودة بالطبع إلى دوري الأبطال، وهو ما سيؤثر على خطط سوق الانتقالات.

كل هذه الأمور تتشابك سويًا لتجعل الدوري الأوروبي ربما البطولة الأهم بالنظر إلى الصعوبات التي تواجه برشلونة في الدوري الإسباني.

لكن الحقيقة، أن المباريات الإقصائية تحمل في طياتها خطورة كبيرة على برشلونة في السنوات الأخيرة.

توديع برشلونة لمنافسات الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا خلال المواسم الأخيرة كان دراميًا للغاية، وشهد عددًا من السيناريوهات الغربية، مثل الخسارة من بايرن ميونخ بنتيجة 8-2 في ربع نهائي نسخة 2019-20، والتوديع أمام ليفربول بنتيجة 4-3 من نصف النهائي في نسخة 2018-19.

كما أن برشلونة يستهل اللعب في الدوري الأوروبي بمواجهة نابولي الإيطالي، وهي مواجهة ستكون معقدة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وإذا ما نجح برشلونة في عبور عقبة نابولي في فبراير القادم، ستحدد القرعة منافسه القادم، وحينها سيكون لكل حدث حديث.

لكن الحقيقة هي أن خيارات برشلونة للتأهل إلى النسخة المقبلة من دوري الأبطال في غاية الصعوبة، وتحتاج معها قرارات صارمة من تشافي هيرنانديز والإدارة الرياضية لتحديد الهدف الأهم من الموسم، بين الاكتفاء بأحد المراكز الأربعة الأولى في "الليجا" أو الظفر بلقب الدوري الأوروبي.

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