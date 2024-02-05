خطر الإصابات لا ينتهي .. رباعي برشلونة يعاني بعد مواجهة ألافيس!

برشلونة في موقف لا يحسد عليه بعد مواجهة ألافيس...

تستمر معاناة برشلونة، مع الإصابات هذا الموسم والتي كان آخرها إصابة أربعة لاعبين من صفوف الفريق عقب مباراة ديبورتيفو ألافيس، الأخيرة في الدوري الإسباني.

وكان برشلونة، قد تمكن من تحقيق فوزًا هامًا، على حساب ألافيس، مساء أمس السبت ضمن مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن أربعة لاعبين من برشلونة، قد تعرضوا إلى إصابات مختلفة عقب اللقاء، ولكن لحسن حظ المدرب تشافي هيرنانديز، ليس بهم أي إصابة خطيرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة إلى أن جواو كانسيلو، يعاني من انزعاج في ركبته اليسرى، ولكن لن يمنعه من المشاركة في المباراة القادمة، وكذلك بيدري الذي يعاني من ارهاق، بينما تعرض جوندوجان إلى ضربة في ظهره، واشتكى كريستنسن من آلم في وتر العرقوب.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، إلى أن الرباعي من المتوقع أن يشارك بشكل طبيعي في تدريبات الفريق، بداية من يوم الأربعاء القادم، إذ حصل الفريق على راحة يومي الإثنين والثلاثاء.

جدير بالذكر أن برشلونة، سيلعب أمام غرناطة، مساء الأحد القادم ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني، على ملعب مونتجويك.