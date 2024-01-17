"خطة مُحكمة".. ريال مدريد يستخدم ورقة بيلينجهام السحرية لخطف هالاند

هل يستخدم بيريز الشرط الجزائي ضد السيتي؟

أعد مسؤولو ريال مدريد خطة مكتملة الأركان من أجل التعاقد مع النجم النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي في المستقبل القريب.

وكشفت إذاعة "لا كادينا سير"، أنه من أجل ضم هالاند، سيتبع ريال مدريد نفس النهج الذي سار عليه خلال رحلة التعاقد مع نجمه الإنجليزي جود بيلينجهام، الذي انضم للنادي الملكي الصيف الماضي وأصبح من أعمدته الرئيسية في وقت قصير.

وأشارت، إلى أن إدارة فلورينتيو بيريز ستدخل في مفاوضات مشتركة مع اللاعب النرويجي والأشخاص المقربين منه، لإقناعه بمشروع الريال المستقبلي وبعد إقناعه سيدخل النادي في مفاوضات مع مانشستر سيتي، بحيث تضمن ولاءه في المفاوضات واستخدامه كورقة ضغط على ناديه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت "لا كادينا سير"، أن ريال مدريد يستغل العلاقة الجيدة بين بيلينجهام وهالاند، حيث تحدث النجم الإنجليزي مع مهاجم مانشستر سيتي بشكل مكثف في الفترة الأخيرة بشأن الحياة في مدريد ومميزات اللعب بقميص الريال.

ويكرر الريال إستراتيجية الاتصالات المتلاحقة التي اتبعها لمدة 3 أشهر في صفقة بيلينجهام، لكن هذه المرة مع هالاند حيث تجرى الاتصالات من آن لآخر مع ممثلي النجم النرويجي، بخلاف الدور الخفي الذي يلعبه بيلينجهام في إقناع زميله السابق في بوروسيا دورتموند بالصفقة.

ولا ينوي ريال مدريد استغلال الشرط الجزائي في عقد هالاند مع مانشستر سيتي في الوقت الحالي، خصوصًا أنه يتناقص مع مرور الوقت، لكنه سيعتمد على الدخول في مفاوضات مباشرة مع مانشستر سيتي بعد الانتهاء من إقناع هالاند.