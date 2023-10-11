خطة ميسي تحسم الجدل نهائيًا .. حقيقة الانتقال إلى دوري روشن السعودي في الشتوية

هل ينتقل ليونيل ميسي إلى دوري روشن السعودي في الميركاتو الشتوي؟!

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في الساعات القليلة الماضية، انتشر خبرًا كـ"القنبلة"، يُفيد بمحاولة المملكة العربية السعودية مجددًا، التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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ميسي البالغ من العمر 35 سنة، والذي كان قريبًا للغاية من الانضمام إلى الهلال السعودي، فضل التوقيع مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، في صيف العام الحالي.

لكن.. بعد فقدان إنتر ميامي، فرصة التأهل إلى تصفيات المنافسة على لقب الدوري الأمريكي، وعدم خوض الفريق الأول، أي مباراة رسمية لمدة 4 أشهر تقريبًا، بدأ خبر اهتمام المملكة، بـ"استعارة" الأسطورة الأرجنتينية، لمدة 6 أشهر فقط، ينتشر بقوة.

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ومن ناحيته.. كشف الإعلامي الرياضي جويليم بالاج، حقيقة انتقال ليونيل ميسي، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، على سبيل الإعارة، في الميركاتو الشتوي.

وكتب بالاج عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الأربعاء: "انسوا انتقال ميسي إلى المملكة العربية السعودية أو أي مكانٍ آخر.. اللاعب مستمر مع إنتر ميامي".

وأعلن الإعلامي الرياضي، خوض الأسطورة الأرجنتينية، آخر مبارياته مع الفريق الأمريكي، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، يوم 22 أكتوبر الجاري.

وأوضح أن ليو، سيتفرغ لخوض المباريات الرسمية مع منتخب بلاده الأرجنتين، في شهر نوفمبر القادم؛ حيث سيواجه أوروجواي والبرازيل على التوالي، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأشار جويليم بالاج، إلى أن ميسي، سيبدأ إجازته بعد انتهاء مباراة البرازيل مباشرة، والتي تستغرق شهرًا كاملًا، قبل العودة للاستعداد مع إنتر ميامي، للموسم الرياضي الجديد؛ من خلال خوض مجموعة من المباريات الودية.

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي، لعب 13 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي، مسجلًا 11 هدفًا وصانعًا 5 آخرين، ومتوجًا بلقب كأس الدوريات.

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