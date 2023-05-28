خطة غريبة .. يورو واحد سيجعل ليونيل ميسي الأعلى أجرًا في برشلونة!

برشلونة سيجعل ميسي الأعلى أجرًا في النادي..

بدأ العد التنازلي من أجل التعرف على مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما أصبح بعيدًا للغاية عن تجديد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت عن خطط برشلونة لاستعادة ميسي من جديد، بعدما كان النادي الكتالوني منزله لمدة 21 عامًا، منذ وصوله إلى فريق الشباب في عام 2000، وحتى رحيله كأسطورة للنادي في 2021.

وحسب الصحيفة، فإن برشلونة يحاول أن يجعل ميسي يحتفظ بمكانته في النادي، وجعله الأعلى أجرًا في النادي، لكن الفكرة الآن هي أن يكون عقده أعلى بيورو واحد فقط من عقد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وستكون هذه وسيلة لجعل ميسي على قمة الهرم في النادي.

برشلونة يأمل أن تكون عودة ميسي سبيلًا لإنعاش خزائن النادي، مع وجود توقعات بزيادة الدخل بنسبة تصل إلى 24% في حالة عودة الأرجنتيني.

بالطبع، لا يمكن لبرشلونة أن يتحرك حتى يحصل على الضوء الأخضر من رابطة الدوري الإسباني، والذي قد يصل خلال أسبوعين على أقصى تقدير.

أول ما سيفعله نادي برشلونة عندما يكون لديه تصريح على خطته من "لا ليجا" خلال الموسمين المقبلين دون خسائر سيكون تسجيل العقود الجديدة لرونالد أراوخو وجافي، بعد ذلك مباشرة، سيتحرك النادي للتوقيع مع ليونيل ميسي، والذي يعد أولوية رياضية للنادي في الوقت الحالي.