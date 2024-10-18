رغم خطة ضم أرنولد.. ريال مدريد يسعى للحفاظ على علاقته بليفربول!

ريال مدريد لا يريد خسارته علاقته مع ليفربول...

كشفت تقارير صحفية أن إدارة ريال مدريد، تريد الحفاظ على قوة علاقتها مع ليفربول، بالرغم من رغبتها في التعاقد مع ترنت ألكسندر آرنولد، نجم الريدز، خلال الفترة القادمة.

وينتهي عقد آرنولد، مع ليفربول، بنهاية الموسم الحالي ولم يتوصل الطرفان إلى صيغة لتجديد العقد حتى الآن، وسط أنباء عن رغبة اللاعب الإنجليزي، في الانضمام إلى صفوف ريال مدريد.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد، تفضل أن يتعاقد مع آرنولد، بطريقة جيدة، ليحافظ على علاقته الجيدة مع إدارة ليفربول، المستمرة منذ سنوات.

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وأفاد التقرير إلى أن إدارة الفريق الإنجليزي، حاولت على مدار الأسابيع الأخيرة اقناع آرنولد، بالتجديد ولكن اللاعب تمسك بموقفه، مما دفع الإدارة للتفكير في تحقيق استفادة مالية، والموافقة على بيع اللاعب.

ومن جانبها تنتظر إدارة ريال مدريد، تتابع موقف اللاعب بترقب تمهيدًا للتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 26، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده، كما حدث مع كيليان مبابي، وأنطونيو روديجر.