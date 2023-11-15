خطة جديدة وتشكيل غريب .. مانشيني يواصل "اختراعاته" قبل لقاء باكستان

تعرف على ما سيفعله مانشيني أمام باكستان!

واصل المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني إثارة الجدل في الوسط الرياضي، قبل أول مباراة رسمية له مع المنتخب السعودي، في مباراة باكستان، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

مانشيني أثار الجدل بالفعل بعدما أعلن عن أسماء قائمة الأخضر المشاركة في توقف نوفمبر، التي ستشارك في مواجهتي باكستان والأردن.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن التشكيل الذي سيلعب به مانشيني أمام باكستان، والذي شهد طريقة جديدة على لاعبي الأخضر، وهي 5-3-2.

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كما شهد التشكيل تواجد عناصر جديدة لأول مرة، حيث جاء كالآتي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: معاذ فقيهي، علي البليهي، حسان تمبكتي، عون السلولي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: مختار علي، فيصل الغامدي، عباس الحسن.

الهجوم: صالح الشهري، محمد مران.