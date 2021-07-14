خطة برشلونة "الفرنسية" للتخلص من كوتينيو تتعقد

تخلص برشلونة من لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو يزداد صعوبة.

يبدو أن خطة برشلونة للتخلص من لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو وراتبه الكبير تواجه بعدة صعوبات.

خطة برشونة للتخلي عن لاعبه البرازيلي إلى نادي مارسيليا الفرنسي تبدو في طريقها للفشل والسبب راتب اللاعب نفسه.

كيف خطط برشلونة لطلب المساعدة من مارسيليا؟

خطط نادي برشلونة للتخلي عن كوتينيو وزميله المدافع صامويل أومتيتي إلى نادي مارسيليا الفرنسي، أحدهما أو كلاهما.

خطة النادي كان يدعمها العلاقة القوية بين مدير برشلونة الرياضي ماتيو أليماني، ورئيس مارسيليا بابلو لونجوريا.

ويهدف برشلونة للتخلص من أصحاب الرواتب الكبيرة في الفريق لتنسيق ميزانيته مع الحد الأقصى للرواتب في الدوري الإسباني، بما يسمح له بتسجيل لاعبيه الجُدد وتسجيل عقد قائده وهدافه التاريخي ليونيل ميسي حال تجديده.

لماذ ستفشل خطة التخلص من كوتينيو؟

انتقال كوتينيو إلى مارسيليا مهدد بالفشل لنفس السبب الذي يرغب برشلونة لأجله من التخلص من اللاعب؛ راتبه.

راتب اللاعب البرازيلي كبير جدًا بل يعتبر 3 أضعاف راتب نجم مارسيليا ديمتري باييه؛ وهو ما يجعل قدوم فيليبي صعبًا لعدم رغبة النادي الفرنسي في تغيير سياسته المالية.

كما أن مارسيليا دعم صفوفه بلاعبي خط وسط هما ماتيو جندوزي وجيرسون.

هل هناك فرصة لتعاقد مارسيليا مع كوتينيو؟

فرصة مارسيليا للتعاقد مع فيليبي ستكون بحسب صحيفة ليكيب الفرنسية عن طريق البحث عن راعٍ للصفقة.

طريقة النادي الفرنسي ستكون بتقديم الراعي لنصف راتب اللاعب مع حوافز بقيمة 10 ملايين يورو لقيمة الانتقال.

اقرأ أيضًا:

مارسيليا ينقذ برشلونة ماليًا.. أحد الرعاة يساهم في ضم كوتينيو!

أول تعليق من ميسي بخصوص مستقبله بعد الفوز بكوبا أمريكا

أخبار برشلونة: تعقد مسألة رحيل جريزمان وهروب نجم مانشستر سيتي