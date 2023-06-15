خطة برشلونة بالاتفاق مع السعودية .. سبب زيارة جوان لابورتا لقطر

لماذا يتواجد لابورتا في الدوحة؟

يسعى جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة إلى تعظيم موارد النادي بكل الطرق الممكنة، من أجل عبور الضائقة المالية التي يمر بها النادي.

لابورتا وبعد استقباله لأعضاء مجلس الشيوخ في النادي يوم الأربعاء في برشلونة، سافر يوم الخميس إلى الدوحة، حيث يواصل أداء مسؤولياته.

رئيس برشلونة ظهر في فيديو خلال تواجده رفقة محمد بن عبدالله العطية رئيس مجلس إدارة مجموعة البلدي القابضة.

وبحسب تقارير صحيفة "سبورت" الإسبانية لم يسافر رئيس برشلونة وحده إلى العاصمة القطرية، بل سافر معه أيضًا المدير المسؤول عن كرة القدم النسائية في النادي، جافي بوتش، وهذا قد يشير إلى أن سبب التواجد الرسمي في قطر يعود إلى رغبة النادي في تنظيم مباراة ودية لفريق الكرة النسائية، على الأراضي القطرية.

فريق برشلونة النسائي توج هذا الموسم بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وكانت صحيفة "سبورت" قد كشفت قبل بضعة أيام، عن وجود نية من قبل برشلونة لتنظيم مباراة مع تشيلسي في المملكة العربية السعودية، حيث يهدف النادي لتحقيق عائد اقتصادي من النجاحات التي حققتها لاعبات البلوجرانا، خاصة بعد الفوز بثاني بطولة دوري أبطال في تاريخ النادي، ومن جهة أخرى، تحقيق تأثير اجتماعي هام جدًا فيما يتعلق بالرياضة النسائية.