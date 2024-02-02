خطة بديلة.. حيلة زيدان تدور في عقل أنشيلوتي لحل معضلة ريال مدريد

كارلو مُجبر على خيارين من خارج الصندوق قبل الديربي

وجد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، نفسه مضطرًا للجوء إلى خطة بديلة من أجل تأمين دفاع الفريق الملكي المكشوف، قبل مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، والمقررة الأحد المقبل في الجولة 23 من الدوري الإسباني "الليجا".

ويواجه النادي الملكي مأزقًا كبيرًا في ظل النقص الحاد بخط الدفاع، بسبب الإصابة الطويلة التي تبعد كل من إيدير ميليتاو وديفيد ألابا، بينما زادت الأمور تعقيدًا بتعرض أنطونيو روديجر للإصابة أمس أمام خيتافي، وكذلك تأكد غياب أوريلين تشواميني عن اللقاء للإيقاف.

وكان أنشيلوتي قد صرح في المؤتمر الصحفي عقب مباراة خيتافي الأخيرة، قائلًا: "تشواميني لن يكون في الديربي. أعتقد أن روديجر يمكنه أن يتعافى، لديه ضربة قوية وسنرى كيف هو في الأيام القليلة المقبلة. ليس من المؤكد أنه سيلعب، لكن روديجر محارب ومن الصعب عليه أن يغيب عن الديربي بسبب إزعاج بسيط".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقالت صحيفة "آس"، إنه إذا لم يتعافى الألماني قبل الديربي، فسيتعين على "كارليتو" استخدام الخطة C لقلب الدفاع، حيث قال: "إذا لم يكن لدينا روديجر فسنضع قلب دفاع آخر لن يكون معتادًا على اللعب هناك، لكنه سيفعل ذلك، أفعل ذلك بشكل جيد للغاية".

وأضافت: "إذا كان الثنائي ميندي وكارفاخال، يفتقد للإمكانيات الكافية للعب في مركز قلب الدفاع، فإن أنشيلوتي قد يلجأ إلى رافا مارين الذي شارك من قبل في هذا المركز خلال مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي وظهر مبشرًا".

وأوضحت أن ميندي سبق ولعب كمدافع ثالث تحت قيادة زين الدين زيدان، من أجل إتاحة فرصة لإشراكه بجوار مارسيلو في نفس التشكيل، وبالفعل أجاد المدافع الفرنسي ولم يستقبل الفريق أي أهداف في مباراتين وفاز الريال، لذلك فهو خيار متاح للتنفيذ يوم الأحد المقبل.