خطة الهلال للتخلص من موسى ماريجا .. "خياران لا ثالث لهما"

خطة الهلال للتخلص من موسى ماريجا في الصيف الحالي

وضعت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، المهاجم المالي موسى ماريجا، بين خيارين؛ للرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ماريجا البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى نادي الهلال، في صيف 2021، قادمًا من صفوف بورتو البرتغالي؛ حيث سجل 25 هدفًا وصنع 7 آخرين، خلال 75 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، خيرت الإدارة الهلالية، المهاجم المالي؛ بين إحضار عروض احترافية، أو القبول بالتوقيع على ورقة "المخالصة المالية"، التي قدمتها له.

وأشارت الصحيفة، إلى أن راتب موسى ماريجا، في موسمه الأخير مع الزعيم الهلالي، يُقدر بـ4 ملايين يورو؛ ولكنه خرج من خطط المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، والذي قام بإبعاد اللاعب، عن المعسكر الاستعدادي في النمسا.

جدير بالذكر أن ماريجا، يخضع حاليًا لتدريبات على فترتين "صباحية ومسائية"؛ حسب البرنامج المعد له؛ لحين حسم مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم.