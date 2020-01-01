خطة أم صدفة؟ نجم ريال مدريد المعار لدورتموند يخطب ود هالاند

هل يجلب رينيير جيسوس إرلينج هالاند إلى ريال مدريد؟

يبدو أن رينيير جيسوس نجم ريال مدريد الشاب والذي أعير إلى بوروسيا دورتموند قد أصبح صديقًا لإرلينج هالاند في وقت قياسي، مما يفتح الباب حول تداعيات هذه الصداقة.

وتمت إعارة البرازيلي الشاب رينير جيسوس من قبل ريال مدريد إلى بوروسيا دورتموند للموسمين المقبلين في خطوة قيل إنها لتعزيز العلاقة بين الناديين.

وبعد إعارة أشرف حكيمي لعامين تعززت العلاقة بين الطرفين، وقالت صحيفتي ماركا وآس إن كل ذلك يأتي كجزء من خطة تعزيز العلاقات بين الطرفين والتي قد تكون تمهيدًا لضم إرلينج هالاند إلى ريال مدريد.

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ومن جهته، أهدى رينيير جيسوس نجم ريال مدريد الشاب والذي أعير إلى بوروسيا دورتموند هذا الصيف قميص ناديه السابق فلامنجو إلى زميله مع الجراد الأصفر إرلينج هالاند.

ومن جهته، نشر هالاند الصورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وشكره باللغة البرتغالية التي يتحدثون بها في البرازيل على تلك الهدية.

ووصل جيسوس إلى ريال مدريد في فبراير الماضي وفق سياسة التعاقد مع المواهب الشابة التي يعمل عليها الفريق الملكي منذ سنوات، مثل مواطنيه فينيسيوس جونيور ورودريجو.

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يذكر أن ريال مدريد يخطط بالنسبة لسوق الانتقالات الصيفية بصورة بعيدة المدى، حيث لن يتعاقد مع أي لاعب هذا الصيف ولكنه يريد ضم مبابي وهالاند مستقبلًا.