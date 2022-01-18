خطأ فادح أدى لخسارة ميلان .. الحكم يعتذر للاعبي "الروسونيري"

أكد ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان الإيطالي أن ماركو سيرا حكم مباراة فريقه أمام سبيتسيا قدم الاعتذار له ولفريقه بعد قرار مثير للجدل في وقت متأخر من المباراة.

ميلان كان يضغط في محاولة للفوز بمباراة الجولة 22 من الدوري الإيطالي، وقبل دقائق من نهاية المباراة أطلق جونيور ميسياس تسديدة سكنت الشباك.

ورغم ذلك، فإن الحكم أطلق صافرته لاحتساب خطأ لصالح ميلان قبل تسديدة ميسياس، وبالتالي لم يتم احتساب الهدف واكتفى بمنح "الروسونيري" ركلة حرة مباشرة.

وبعد دقائق من الهدف، سجل سبيتسيا هدفًا في الدقيقة 90+6، ليحصل الضيوف على نقاط المباراة الكاملة، بالفوز بنتيجة 2-1.

ماذا قال بيولي؟

وبعد المباراة، قال بيولي في تصريحات مع "DAZN" للحديث عن الواقعة: "حاولت تهدئة لاعبي الفريق، لكنني لم أتمكن من النجاح وهو ما أثبته هدف سبيتسيا".

وأضاف: "كنا نعلم أنه كان ظلمًا، وعلينا أن نلوم أنفسنا، لكننا نتشارك المسؤولية مع الحكم، أنا آسف لقول ذلك، حتى أنه اعتذر، ربما لم يكن ذلك حتى خطأ، إنه عار".

وتابع: "مع ذلك، كان يجب أن نسجل المزيد من الأهداف في الشوط الأول، إنها ليلة سيئة ويجب أن نقوم برد فعل الآن".

معاناة مع التحكيم!

ليست هذه المرة الأولى في موسم 2021-22 من الدوري الإيطالي التي يثير فيها التحكيم الجدل بإطلاق صافرة مبكرة تمنع تسجيل هدف.

في أكتوبر الماضي، قرر دانييلي أورساتو منح روما ركلة جزاء ولم يعط تامي أبراهام فرصة تسجيل هدف، ولسوء الحظ تم إنقاذ ركلة الجزاء وحُرم "الذئاب" من هدف.

اقرأ أيضًا ..