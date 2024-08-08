خطأ مطبعي يُوقع فابريتسيو رومانو في شباك المغردين على منصة إكس

الجمهور لا يرحم!

أوقع خطأ مطبعي صحفي الانتقالات الشهير، فابريتسيو رومانو، في شباك المغردين عبر منصة إكس.

الصحفي المخضرم كشف عن توصل إنتر الإيطالي لاتفاق مع الأرجنتيني تياجو رومانو، لاعب شباب باناثينايكوس اليوناني، على الانضمام له وتوقيع عقد يمتد حتى صيف 2029.

وأشار رومانو إلى أن اللاعب صاحب الـ18 عامًا سيصل ميلانو يوم الإثنين القادم للخضوع للفحوصات الطبية المعتادة قبل توقيع العقود رسميًا.

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الخبر كان عاديًا ومعتادًا من الصحفي المشهور بمتابعة أخبار الانتقالات، لكن ما هو غير العادي كان الخطأ المطبعي الذي وقع به بالإشارة إلى أن اللاعب عُمره 2006 عامًا بدلًا من القول أنه مواليد عام 2006، والذي كلفه سخرية لاذعة من المغردين.

أحد المغردين كتب "2006؟ إنه عجوز للغاية"، فيما أضاف آخر "لا تدعوا تشيلسي يرى ذلك"، وقد تجاهل العديد من المغردين ذلك الخطأ وأشادوا باللاعب وصفقة انتقاله لأبطال إيطاليا.