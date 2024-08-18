من هنا انفرط العقد .. "خطأ مشترك غريب" فتح الطريق أمام الهلال لضرب النصر برباعية في السوبر!

الزعيم افتتح موسمه الجديد ببطولة ومعاناة النصر مستمرة..

بقدر الأخطاء الفنية وسوء المستوى الذي ظهر به لاعبو النصر أمام الهلال بالأمس، لكن ليسوا وحدهم من يتحمل مسؤولية الخسارة الكبيرة في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

الزعيم توج أمس السبت بطلًا لكأس الدرعية للسوبر السعودي بالفوز برباعية مقابل هدف وحيد، في النهائي أمام العالمي، على استاد المحالة.

العالمي تقدم أولًا في الدقيقة 44، ثم دك الزعيم شباكه برباعية في الدقائق 55، 63، 69 و72 من عمر المباراة عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، أليكساندر ميتروفيتش "هدفين" ومالكوم دي أوليفيرا على الترتيب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الجدل تحديدًا يخص الهدف الثاني، الذي سجله ميتروفيتش من متابعة لتنفيذ ضربة ركنية بعرضية داخل منطقة الجزاء، فوفقًا لخبيري التحكيم محمد فودة وسمير عثمان، حكم اللقاء البرتغالي أرتور سواريز دياز وحكم الراية أخطأوا باحتساب ضربة ركنية من البداية.

الثنائي عبر برنامج "أكشن مع وليد" أوضح أن الكرة لمست في البداية رأس مدافع النصر، قبل أن تصل لميتروفيتش الذي أخرجها من الملعب، ومن ثم كان من المفترض احتساب ضربة مرمى، مشيرين إلى أنه خطأ حكم الساحة ومعاونه، ولا يحق لحكام تقنية الفيديو التدخل بمثل هذه الحالات.

ذاك الخطأ ومن ثم إحراز هدف منه لعب دورًا في انفراط عقد لاعبي النصر وتأثرهم نفسيًا بإحراز الهلال لهدفين في ثماني دقائق فقط بعد تأخرهم بهدف نظيف، فتوالت الأهداف في وقت قصير محرزين الهدفين الثالث والرابع.