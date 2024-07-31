خطأ لا يُصدق! .. موقف محرج للنصر في الإعلان عن رحيل عبد الله مادو

مادو أتم انتقاله للاتفاق

أعلن النصر أمس رسميًا رحيل مدافعه السعودي عبد الله مادو، لكنه واجه موقفًا محرجًا في الإعلان الذي نُشر عبر حسابه الرسمي على منصة إكس.

النصر كان قد أعار مادو إلى الاتفاق في يناير الماضي، وقد نجح "النواخذة" في الحصول عليه نهائيًا هذا الصيف بعد شراء المدة المتبقية في عقده الممتد حتى صيف 2025 وأعلنوا عن ذلك رسميًا يوم أمس.

النصر ودع مادو بمقطع فيديو يستعرض أهم لحظاته، وكتب معلقًا عبر إكس "ابنٌ من أبناء أكاديمية النصر الأوفياء يودّعكم .. من البراعم بدأ .. وقائدًا للفريق الأول يختتم مشـواره . من كل النصراويين شكرًا عبد الله مادو".

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الأمر كان عاديًا ومعتادًا، حتى اقتبس الصحفي عبد العزيز السيد تلك التغريدة وكتب "غير صحيح"، حيث كذب ما فيها وأكد أن مادو لم يبدأ مشواره في أكاديمية النصر بل نادي المجزل.

وأضاف موضحًا "غير صحيح !! عبدالله مادو سجلناه من حواري الرياض في نادي المجزل ناشئ وشارك معنا وتم بيعه على النصر بمبلغ 40 ألف ريال عن طريق رئيس النادي وإداري الفئات السنية النصراوي بحضور والد اللاعب رحمة الله عليه".

وبعدها أضاف المدون السعودي، فهد السيف، عدة صور تثبت كلام السيد وتزيد من إحراج المسؤولين عن حساب النصر الرسمي على منصة إكس.