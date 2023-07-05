خطأ قاتل بعد التعاقد مع روبرتو فيرمينو .. الأهلي يضع نفسه تحت المساءلة القانونية!

الاحتفالات بصفقة البرازيلي قد تتعكر!

تورط الأهلي السعودي في مشكلة قانونية من وراء طريقة إعلانه عن التعاقد مع البرازيلي روبرتو فيرمينو.

الراقي أعلن إتمام الصفقة البرازيلية أمس الثلاثاء، بعدما انتهى عقد اللاعب مع ناديه السابق ليفربول الإنجليزي، دون الكشف عن مدة التعاقد أو أي تفاصيل حول الصفقة.

وخلال فيديو الإعلان عن الصفقة، استخدم المركز الإعلامي للنادي الجداوي الموسيقى الخاصة بأغنية "Si Señor"، والتي تخص فرقة " The Ragamuffins"، حيث أطلقتها خلال فترة تمثيل فيرمينو للريدز، وهو ما أثار غضب الفرقة الموسيقية.

" The Ragamuffins" كتبت تغريدة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاء بها: "قبل أن يسأل المزيد من الأشخاص، لم يطلب الأهلي الإذن قبل استخدام Si Señor في الفيديو الترويجي للإعلان عن التوقيع مع فيرمينو، لطالما كانت Si Señor خاصة بمؤسسة FANS SUPPORTING FOODBANKS وستظل كذلك، نشعر بالغضب لاستخدامها دون إذن".

وأوضحت الفرقة ردًا على المتابعين أسفل التغريدة أن الأهلي كان بإمكانه استخدام النسخة التي يرددها المشجعون، وقتها لمَ عرض نفسه لهذا الموقف، لكن استخدام النسخة الأصلية دون إذن هو ما سبب المشكلة، مشيرة إلى أنه سيتم التحدث مع مؤسسة FANS SUPPORTING FOODBANKS لمناقشة الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة.