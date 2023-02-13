خطأ في الترجمة يقود المريسل لشن هجوم كبير على صحيفة إنجليزية

الأمر يتعلق بمواجهة الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية

شن الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل هجومًا كبيرًا على صحيفة ذا صن الإنجليزية بسبب ما وصفه بسخريتها من الهلال وأدائه خلال مواجهة ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية.

الهلال نجح في تخطي الوداد وفلامنجو ووصل للمباراة النهائية حيث خسر أمام ريال مدريد 5-3 في مباراة مثيرة شهدت إهدار موسى ماريجا لفرصة محققة كان يُمكن أن تُقلص الفارق لهدف واحد قبل نهاية الوقت الأصلي بنحو 10 دقائق.

المريسل نشر عنوان الصحيفة الإنجليزية عن المباراة النهائية وكتب معلقًا "صحيفة ذا صن اللندنية صحيفة لا تحترم نفسها و لا تحترم قراءها بل أنها لم تحترم الرياضيين العرب بشكل عام والرياضيين السعوديين بشكل خاص . كيف تصف نهائي كأس أندية العالم بين الهلال وريال مدريد بأنه نهائي ترفيهي رغم أنه انتهى 5/3"

وأضاف في تغريدة أخرى "لقد كاد ماريجا أن يضيف الهدف الرابع لولا تسرعه. إن هذه الصحيفة بما كتبته تسيئ لنفسها قبل أن تسيئ لغيرها وعليها ان تعلم بأن الهلال كان ندًا لريال مدريد ورحمه في فترة من الفترات بإضاعته فرصة ماريجا السهلة. إن هذا العنوان إساءة للمهنية الإعلامية و عليها ان تعتذر فورًا".

وبالعودة إلى عنوان الصحيفة الشهيرة نرى أن مجرد خطأ في ترجمته قاد المريسل إلى شن ذلك الهجوم الشرس ضدها، حيث وصفت ذا صن المباراة بكلمة "An entertaining final"، وهي ما تعني نهائيًا ممتعًا وليس ترفيهيًا كما كتب الإعلامي النصراوي في تغريدته.

يُشار إلى أن الهلال عاد يوم أمس إلى الرياض وقد حظي باستقبال رسمي واحتفال كبير لحصوله على المركز الثاني في مونديال الأندية.