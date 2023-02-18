وقع حساب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في خطأ مريع أثناء الاحتفال بعيد ميلاد النجم الإيطالي روبرتو باجيو نجم يوفنتوس وميلان وإنتر السابق.
روبرتو باجيو الحاصل على الكرة الذهبية مرة وحيدة يحتفل اليوم 18 فبراير بعيد ميلاده ال56.
ونشر حساب اليويفا فيديو لأفضل لحظات جاري نيفيل مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا، احتفلًا بعيد مولد باجيو.
وعلق المذيع الإيطالي كارلو جارجانيزي عبر حسابه على الخطأ الذي وقع فيه حساب "يويفا" مغردًا: "لقد أخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" تمييزهم ضد إيطاليا بعيدًا جدًا الآن".
وأضاف ساخرًا: "تجميع فيديو لمهارات روبرتو نيفيل".
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