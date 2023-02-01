خطأ صادم في افتتاح كأس العالم للأندية .. شعار الهلال غير صحيح!

خطأ وقع فيه منظمي حفل افتتاح كأس العالم للأندية

افتتحت منافسات بطولة كأس العالم للأندية، في العاصمة المغربية الرباط مساء يوم الأربعاء، وأقيم حفل الافتتاح على ملعب ابن بطوطة، قبل مواجهة الأهلي المصري أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي.

وحقق فريق النادي الأهلي الفوز على نظيره أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف دون رد، ليتأهل إلى دور الربع نهائي ليواجه فريق سياتل في ربع النهائي.

وخلال حفل الافتتاح، تم استعراض شعارات جميع الأندية المشاركة في مونديال الأندية، وهي أندية الأهلي وأوكلاند سيتي وسياتل والهلال والوداد المغربي وريال مدريد الإسباني وفلامنجو البرازيلي.

ولكن القائمين على حفل الافتتاح وقعوا في خطأ صادم، باستخدامهم لشعار نادي الهلال القديم، وعدم وضع الشعار الجديد الذي تم تغييره مؤخرًا.

ويفتتح فريق نادي الهلال مبارياته في كأس العالم للأندية 2022، بمواجهة الوداد المغربي مساء السبت المقبل، في مباراة ربع النهائي.