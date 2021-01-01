خطأ كوميدي يحرم تشوبو موتينج من الانضمام لمنتخب الكاميرون

سيناريو سينمائي حدث بين الاتحاد الكاميروني لكرة القدم ونجم بايرن ميونخ

تسبب خطأ كوميدي في حرمان منتخب الكاميرون من خدمات مهاجم بايرن ميونخ ماكسيم تشوبو موتينج، حيث لم يُرسل البريد الإلكتروني الخاص باستدعائه بالشكل الصحيح.

بداية الأمر كانت حين تحدث المدير الفني للكاميرون أنطونيو أوليفيرا مدحول غياب تشوبو موتينج، مهاجم بايرن ميونخ عن قائمة المنتخب في مباريات التصفيات.

في ذلك السياق، رد المدير الفني لمنتخب الأسود بأن اللاعب هو من رفض الرد على طلب الاتحاد الكاميروني للانضمام إلى المنتخب رغم رغبته في ضمه.

ولكن وكيل أعمال اللاعب رد على المدير الفني للمنتخب مؤكدًا أن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم قد أرسل الدعوة لبريد إلكتروني خاطئ، ولم يلحظوا ذلك سوى مؤخرًا.

وواصل اللاعب اتهاماته للاتحاد الكاميروني لكرة القدم بقلة الاحترافية مؤكدًا أنه تواصل مع إدارة نادي بايرن ميونخ التي أكدت له أنها لم تتلقَ أي شيء من قبل الكاميرون.

أما والد اللاعب فقد تحدث في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية مؤكدًا أن الاتحاد الكاميروني لم يرسل الدعوة من الأساس، وبعد المراجعة تبين أنهم أرسلوها إلى بريد إلكتروني خاطئ.

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مواجهات تصفيات كأس الأمم الإفريقية بالنسبة للكاميرون تشبه المباريات الودية، حيث يلعبها بشكل استعدادي فقط كونه المستضيف للبطولة ويتأهل إليها تلقائيًا دون تصفيات.