خطأ تم تداركه.. ريال مدريد يحتفل بالليجا قبل الفوز بها

ريال مدريد يعرض قميص البطل قبل أن يصبح بطلًا

وقع ريال مدريد في خطأ الإعلان عن القميص الرسمي للاحتفال بلقب الدوري الإسباني الرابع والثلاثين في تاريخه قبل أن يتم حسم الليجا رسميًا.

ويستضيف ريال مدريد فياريال مساء اليوم ، وفي حالة تحقيق الفوز فإنه سيحسم الدوري الإسباني قبل جولة واحدة من نهايته بشكل رسمي.

ولكن النادي الملكي وقع في خطأ كبير، حيث أعلن عن القميص الرسمي للاحتفالات وطرحه للبيع قبل المباراة بـ 24 ساعة، قبل أن يتدارك الخطأ ويقوم بإزالته.

المزيد من الفرق

وطرح الحساب الرسمي لمتجر ريال مدريد قميص كتبت عليه عبارة الأبطال، وأسفلها الرقم 34، في إشارة لعدد ألقاب الفريق تاريخيًا على مستوى الليجا، بإضافة لقب هذا العام إلى ألقابه الـ 33 الرسمية حتى الآن.

وسيكون القميص الاحتفالي متاحًا مقابل 110 يورو، ذلك الذي جاء عبر المتجر الرسمي قبل أن يتم حذفه، ولكن من المنتظر أن يتم طرحه من جديد بالسعر ذاته ولكن بعد حسم اللقب رسميًا.

وسيكون لقب الدوري الإسباني هو الثاني للمدير الفني زين الدين زيدان، والأول لريال مدريد منذ موسم 2017، والثالث له في آخر 10 سنوات.

جريزمان آخرهم .. أسماء فقدت بريقها بعد مغادرة أتلتيكو مدريد

يذكر أن ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني في الوقت الحالي برصيد 83 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الملاحق والغريم التقليدي برشلونة.