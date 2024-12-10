"ميسي هوسنا الأكبر"

تحدث سامي خضيرة النجم الألماني السابق عن ذكرياته كلاعب مع ريال مدريد خلال الفترة بين 2010 و2015، والتحديات التي تواجه النادي الملكي في الموسم الحالي.

وقال خضيرة في مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أعتقد أنني خضت أفضل المباريات في تاريخ كرة القدم، بين ريال مدريد وبرشلونة، كانت مواجهات مورينيو ضد جوارديولا، وكريستيانو ضد ميسي، العاصمة ضد كتالونيا، كانت مباريات بمستوى عالٍ جدًا ومثيرة للغاية".

وأضاف: "كان برشلونة الفريق الأفضل في 2010، لكننا تمكنا من تقليص الفارق خلال عام أو عامين، هم أكثر مهارة، لكننا نتمتع بذهنية وتكتيكات انضباطية، كنا محاربين في الملعب ونشعر وكأننا مصارعون في روما، مع جودة عالية من لاعبين مثل تشابي ألونسو وأوزيل وكريستيانو رونالدو".

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وزاد: "كاسياس هو القائد (بالشارة)، لكن القائد الحقيقي كان سيرخيو راموس، لأنه يمتلك تلك الروح الإسبانية وحمض نووي لريال مدريد، وهناك كريستيانو رونالدو، الذي بدا دائمًا مستعدًا لهذه المباريات ويشجع الجميع، كان يأتي إليك ويبدأ في قول أشياء لتحفيزك. تعال يا سامي، كن أكثر عدوانية. أوزيل، أظهر سحرك. دي ماريا، خذ الكرة وانطلق، حفزنا جميعًا بشكل رائع، ثم هناك المدرب مورينيو، الذي كان عبقريًا في هذه المباريات".

وتابع: "ميسي هو الهوس الأكبر، المشكلة الكبيرة هي إيقاف (ليو)، ليست لمورينيو فقط وإنما هوس الجميع، كل هذا خلق أجواءً رائعة قبل المباريات، كنا نعرف أن علينا بذل قصارى جهدنا".

وردًا على سؤال حول "اللاعب الأكثر تميزًا في غرفة ملابس ريال مدريد بتلك الفترة"، علق: "الجميع يفهم أن كريستيانو هو الرجل الذي يفوز بالمباريات، تواجد دائمًا ولم يخطئ أبدًا، لكن اللاعب الأكثر تميزًا بالنسبة لي هومسعود أوزيل، جميعنا صُدم يوم رحيله، لقد كان عبقريًا مطلقًا، ساحرًا حقيقيًا، لعب مثل زيدان".

وفيما يتعلق بأزمة الكرة الذهبية هذا العام، أوضح: "كنت لاعب وسط وأعشق لعب رودري (مانشستر سيتي)، وإذا نظرت الآن إلى كيف أصبح الفريق بدونه (بعد الإصابة) ستدرك أهميته، ثم هناك فينيسيوس ويستحقها أيضًا (حصل على المركز الثاني خلف رودري)، حيث يغير مجرى المباريات، لكن يجب أن أضيف شيئًا: أحيانًا يبدو غاضبًا، كان كريستيانو كذلك بعض الشيء في صغره، لكنه تغير بسرعة".

وأردف: "إذا أراد فينيسيوس أن يكون مثل ميسي وزيدان وكريستيانو، عليه أن يكون أكثر احترامًا للمنافس وللحكام، يجب عليه تغيير ذلك. ولكن من حيث كرة القدم فهو رقم واحد، بالتأكيد. أنا لست من محبي الجوائز الفردية كثيرًا، لكن أعتقد أن رودري وفيني كانا الأفضل هذا العام، إذا تغير فينيسيوس قليلًا وأصبح أكثر انضباطًا وقائدًا، فسيفوز بـ3 أو 4 كرات ذهبية".

واستطرد: "ريال مدريد يفتقد كروس، وأتفق على أن رحيل كروس لا يمكن تعويضه بوجود مبابي، كان الجميع يعلم أنه يجب تغيير الأسلوب، لأنه لا يمكنك استبدال كروس بلاعب آخر، لأنه فريد من نوعه، وهذا هو التحدي الذي يواجه أنشيلوتي، رأيناهم أمام شتوتجارت في دوري الأبطال، لم يعرفوا ماذا يفعلون بالكرة وكيف يدافعون".

وختم: "مبابي واحد من أفضل 5 لاعبين في العالم، لكن كرة القدم لا تتعلق فقط بشراء الأفضل ووضعهم في الملعب، يجب دمجهم بشكل جيد مع الفريق، المشكلة الأولى التي يجب حلها هي مكان لعب مبابي، لأنه جاء إلى فريق يوجد فيه بالفعل لاعب من الطراز الأول في مركزه، مثل فينيسيوس. ثم هناك شيء آخر: باريس سان جيرمان ليس ريال مدريد، الريال هو أكبر علامة تجارية في العالم، والتوقعات مختلفة، يتوقعون من مبابي تسجيل 50 هدفًا في الموسم، وهذا ليس بالأمر السهل، لأنه يجب أن يتكيف مع الدوري الإسباني، ويحتاج أيضًا إلى التواصل مع الفريق وهذا عمل الجهاز الفني، لكن إذا كان عليّ المراهنة، فأعتقد أن مبابي سيحقق النجاح".