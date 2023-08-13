فيديو | في خضم احتفالاته مع النصر .. ساديو ماني يقلل من محمد صلاح!

أحدهم ذكر له فقط اسم الفرعون المصري، والسنغالي بدأ في التهكم!

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رغم أنه من المفترض أن يكون منشغلًا بالاحتفال بتحقيق أولى بطولاته مع النصر السعودي إلا أن السنغالي ساديو ماني قرر التقليل من المصري محمد صلاح؛ زميله السابق في ليفربول، في هذه الليلة.

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السنغالي شارك بالأمس في تتويج النصر بطلًا لكأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م بعد الفوز أمام غريمه الهلال السعودي بثنائية مقابل هدف وحيد، في الأشواط الإضافية.

وعقب المباراة، وجه أحد الحضور في الملعب، سؤالًا له مكتفيًا بذكر اسم محمد صلاح، ليرد ماني ساخرًا: "لم يتوج بكأس أمم إفريقيا، أمام السنغال فقد فعلت"، وغادر بعدها ضاحكًا.

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سخرية السنغالي تعود لما شهده نهائي البطولة الإفريقية في عام 2019م، وقتما توج أسود التيرانجا أبطالًا على حساب الفراعنة، بفضل ركلات الترجيح، التي انتهت بنتيجة 4-2 لصالحهم، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

يذكر أن صلاح قد يجتمع مع ماني من جديد، في ظل التقارير التي تتحدث عن محاولات جادة من نادي الاتحاد السعودي، لاستقدامه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وإن كان وكيله رامي عباس، قد نفى عزمه الرحيل عن الريدز هذا العام.

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