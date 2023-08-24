خضع لمطالب كريم بنزيما .. "الحكومة" ينتصر في معركته مع نونو سانتو

حلقة جديدة من أزمة كريم بنزيما ونونو سانتو

SHAHID

نادي الاتحاد السعودي نفى في الساعات الماضية، وجود أي خلافات بين المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، والنجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد الأخبار التي انتشرت بقوة، في اليومين الماضيين.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب هذه الأخبار؛ بدأت الأزمة بين الثنائي؛ بعد استبعاد سانتو للمهاجم الفرنسي، من حمل "شارة قيادة" الفريق الأول، ومنحها إلى البرازيلي رومارينيو، ومن بعده أحمد شراحيلي؛ ما جعل بنزيما، يشتكي من سوء معاملة المدير الفني البرتغالي، معه.

سانتو برر في وقتٍ سابق، اختياره رومارينيو كـ"قائد أول" للفريق؛ بامتلاكه مواصفات لا توجد عند باقي اللاعبين، قادر من خلالها على التأثير على غرفة الملابس.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وعلى الرغم من كل ذلك.. ظهر كريم بنزيما، في مباراة الاتحاد أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض، مساء اليوم الخميس، في الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وهو يرتدي "شارة القيادة".

حمل بنزيما لـ"شارة القيادة"، يشير إلى أن هذه الأزمة حقيقية، على الرغم من نفي العميد، وأن سانتو ربما يكون قد تراجع عن موقفه؛ سواء بضغوطات عليه خارجية أو من مجلس الإدارة، أو حتى برغبة شخصية منه، للحفاظ على استقرار غرفة الملابس، مع بداية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

جدير بالذكر أن المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 35 سنة، والمعروف في الوطن العربي باسم "الحكومة"، انضم إلى الاتحاد في الميركاتو الصيفي الحالي؛ ولمدة 3 سنوات حتى 2026، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.

SHAHID