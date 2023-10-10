خصم 3 نقاط من الهلال؟ .. تطورات مهمة تكشف عن القرار المرتقب في أزمة البليهي

هل يتم خصم نقاط مباراة الأخدود من نادي الهلال؟!

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العاشق قبل المنافس.. الجميع يترقب مصير احتجاج نادي الأخدود؛ للحصول على نقاط مباراته أمام الهلال، والتي أقيمت يوم السابع من أكتوبر الجاري.

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الهلال فاز على الأخدود (3-0)، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وبعد المباراة.. قدّم مجلس إدارة الأخدود، احتجاجًا إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ بحجة مشاركة المدافع الدولي علي البليهي، مع نادي الهلال، بشكل غير نظامي؛ لحصوله على 4 كروت صفراء.

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وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الحميدي، عن مستجدات مهمة في احتجاج الأخدود، ضد الزعيم الهلالي.

وأشار الحميدي عبر برنامجه "برا 18"، إلى أن الرابطة السعودية المحترفة، أكدت على أنها ارتكبت خطأ، عندما ذكرت عبر موقعها الرسمي، أن البليهي حصل على كارت أصفر، في مباراة الهلال ضد الفيحاء.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن الرابطة قامت بتصحيح هذا الخطأ، بناءً على خلو تقرير مباراة الهلال والفيحاء المرسل إليها، من اسم البليهي، ضمن قائمة اللاعبين الحاصلين على إنذارات.

وبالتالي.. يكون مدافع الفريق الأزرق قد حصل على 3 كروت صفراء فقط، في دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024 - حتى الآن -، أمام كل من أبها والاتحاد والشباب.

وأعلن عبد الرحمن الحميدي أيضًا، أن برنامج "برا 18"، تواصل مع مسؤولين في إدارة نادي الأخدود، والذين أكدوا على أن احتجاجهم ضد مشاركة علي البليهي؛ لم يتضمن أي مستند، يثبت حصول اللاعب على 4 بطاقات صفراء.

وشدد الحميدي، على أن كل ذلك يؤكد أن مشاركة البليهي "نظامية"، في انتظار القرار النهائي من لجنة الانضباط والأخلاق.

جدير بالذكر أن الهلال، يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن التعاون "الوصيف"، و4 نقاط عن النصر والاتحاد والأهلي، أصحاب المراكز من الثالث إلى الخامس على التوالي.

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