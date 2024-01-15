خصم نقاط؟ عقوبة جديدة تنتظر إيفرتون وفريق آخر في البريميرليج!

إحالة التحقيقات ضد الناديين إلى لجنة مستقلة

يترقب نادي إيفرتون صدمة ثانية بخصم نقاط جديدة من رصيده في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعرض في بداية الموسم الحالي لخصم 10 نقاط بسبب مخالفات تتعلق باللعب المالي النظيف.

وذكرت صحيفة "ذا أتلتيك"، أن التوفيز مهدد بعقوبة خصم نقاط جديدة، لكنه هذه المرة لن يكون بمفرده".

وأضافت: "سيتم إخطار إيفرتون ونوتنجهام فورست بالموقف من انتهاك لوائح الربحية والاستدامة في البريميرليج، وقد يواجهان خصما للنقاط".

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وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، أنه سيتم إحالة التحقيقات ضد الناديين إلى لجنة مستقلة بشأن انتهاكاتهما المزعومة، وسيتم إخطارهما بأي اتهامات اليوم الإثنين، وقد تتضمن العقوبات غرامة أو خصم نقاط".