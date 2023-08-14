خصم كاد يتسبب في هبوط الاتحاد لدوري يلو .. طارق حامد يتفق مع فريقه الجديد

لاعب الوسط المصري يرحل بعد تعاقد العميد مع نجولو كانتي وفابينيو

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يبدو أن المصري طارق حامد؛ لاعب وسط الاتحاد السعودي، لن يغادر دوري روشن السعودي، رغم اقتراب رحيله عن العميد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للنادي الجداوي، طلب رحيل المصري بعد تعاقد ناديه مع ثنائي الوسط الفرنسي نجولو كانتي والبرازيلي فابينيو.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ" السعودية فإن حامد اتفق بالفعل مع ناديه الجديد، إذ اقترب من الانتقال لضمك لمدة موسم وحيد، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

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ومن المقرر أن يشتري ضمك الموسم المتبقي في عقد اللاعب مع العميد، إذ كان سينتهي بالفعل بنهاية الموسم الجاري 2023-2024م.

ضمك أحد الخصوم الذين كادوا يتسببون في هبوط الاتحاد لدوري يلو للدرجة الأولى في نهاية موسم 2019-2020م، إذ نجح في الفوز على النمور ذهابًا وإيابًا بالنتيجة نفسها في المباراتين 2-1، لكن نجح العميد في الهروب في النهاية واحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن لاعب الوسط المصري انضم للعميد موسم وحيد، نجح خلاله في حصد لقبي كأس السوبر السعودي ودوري روشن، بمشاركته في 30 لقاء في مختلف البطولات.

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