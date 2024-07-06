"خشي على الفريق" .. الكشف عن 3 أسباب وراء استقالة لؤي ناظر من رئاسة الاتحاد

تعرف على الأسباب وراء استقالة ناظر من منصبه

كشف الإعلامي الرياضي محمد البكيري عن الأسباب التي دفعت لؤي ناظر لتقديم استقالته من رئاسة نادي الاتحاد خلال الساعات الماضية.

وكشفت بعض التقارير عن أن ناظر تقدم باستقالته، بسبب صراعات داخلية واعتراضات من جانبه على تدخلات في مسألة صفقات الاتحاد الصيفية.

ونشر البكيري عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، جاء فيها: "أبرز أسباب امتعاض لؤي ناظر حسب مصادري، 1- انتظار الاتحاد للموازنة المالية للموسم".

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وأضاف: "2- اقتراب انطلاق معسكر الفريق الإعدادي، 3- فتحه باب المفاوضات والتوقيع مع مدرب ومدافع رسميًا خلال مهلة محددة أو إلغاء الاتفاقيات الأولية".

واختتم البكيري تصريحاته قائلًا: "لؤي ناظر خشي أن هذه الأسباب تُربك إعداد الفريق حسب ما هو مرتب له".