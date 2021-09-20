"خشيت طلب صورة من رونالدو، وهو ليس قدوتي"

محمد تشان أيطن نجم شالكه الشاب يكشف كواليس تعامله الأول مع كريستيانو رونالدو.

أكد نجم شالكه الشاب محمد تشان أيطن أن شخصيته يغلب عليها الخجل في معظم الأوقات، حتى بجوار أكبر نجوم العالم وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح النسخة الألمانية من جول، وأكد خلالها أن قدوته في كرة القدم لا علاقة لها بالهجوم.

وقال أيطن: "لقد كنت شخصًا خجولًا للغاية، لم اتجرأ حتى وأطلب الحصول على صورة مع راؤول أو دراكسلر عندما كانا يلعبان لشالكه".

وأضاف: "في أول مباراة شاهدتها كلاعب شاب لشالكه كانت ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وفجأة وجدت نفسي بجوار كريستيانو رونالدو وخشيت أن أطلب صورة منه"..

وعند سؤاله عن المثل الأعلى له في كرة القدم لم تكن الإجابة تتضمن كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي أو أيًا من نجوم الصف الأول في الهجوم.

وأردف أيطن: "بالنسبة لي أعتقد أن يوشوا كيميش مذهل للغاية، بالأخص عندما يلعب في الجانب الأيمن وفي الهجوم، يكون في غاية الخطورة".

وأكمل: "هناك أيضًا ترينت أليكساندر أرنولد من ليفربول، هو أحد اللاعبين العظماء، أحب طريقة ارساله للعرضيات وتحكمه في الكرة".

جدير بالذكر أن أيطن بدأ مؤخرًا الحصول على دقائق أكثر مع شالكه، ولعب هذا الموسم خمس مباريات في الدوري الألماني مع الفريق.

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