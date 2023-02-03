خسر 14 كرة وسوء الحظ يلازمه .. ماذا قدم رونالدو أمام الفتح؟!

تعرف على أرقام كريستيانو رونالدو أمام الفتح في الجولة الـ 15 من الدوري السعودي على ملعب الأخير.

تعادل الفتح الفوز اليوم مع نظيره النصر بهدفين لكل في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي.

وشارك في المباراة البرتغالي كريستيانو رونالدو القادم للنصر برقم تاريخي، وكاد أن يسجل أول أهدافه مع العالمي لولا سوء الحظ المتكرر.

فيما يلي نستعرض أبرز أرقام رونالدو في تلك المباراة أمام النصر في دوري روشن السعودي للمحترفين:

شارك رونالدو لمدة 90 دقيقة في المباراة حيث لعب أساسيًا ولم يخرج حتى صافرة النهاية، ولمس الكرة 45 مرة طوال اللقاء.

رونالدو قدم 18 تمريرة طوال المباراة بشكل صحيح ولعب سبعة بشكل خاطيء، بنسبة دقة 72% تنخفض إلى 65% منتصف ملعب الفتح.

النجم البرتغالي حاول المراوغة سبع مرات خلال اللقاء، ونجح في مناسبتين، وله تسديدة منعتها الدفاعات وتسديدتين خارج المرمى ولم يسدد أي كرة على المرمى نفسه سوى كرة ركلة الجزاء التي جاءت كهدف التعديل في اللحظة الأخيرة.

لكنه عانى من سوء حظ كبير، حيث سجل كرة وتم احتسابها كتسلل، كما نجح في تسديد كرة خطيرة منعها القائم من سكون الشباك.

على مستوى الثنائيات خسر رونالدو ستة من أصل عشرة على الأرض، وفاز بكرتين في الهواء من أصل ثلاثة.

كان لرونالدو تمريرتين خطيرتين خلال المباراة، وفقد الكرة 14 مرة لصالح نجوم الفتح، ووقع في التسلل مرتين وقطع كرة من الفريق الخصم.