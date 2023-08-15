خسر الرقم القياسي وتشاجر مع كلوب .. الاتحاد السعودي ملاذك الآمن يا صلاح!

دوري روشن هو المستقبل!

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فعلها من قبله رياض محرز وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونيمار وانتقلوا لدوري روشن السعودي، فهل يفعلها محمد صلاح وينضم لهم؟

النجم المصري يعتبر العنصر الأهم في صفوف ليفربول، ولكن يبدو أن التغيير قد اقترب وسط ضغط اتحاد جدة لاقتناص لاعب آخر من أهم نجوم العالم.

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صاحب الـ31 سنة يمكنه تحويل فريق المدرب نونو سانتو إلى قوة هجومية خارقة بجوار بنزيما وعبد الرزاق حمد الله، كما أن الراتب الضخم الذي يعرضه الزعيم يبدو مغريًا إلى حد كبير لتأمين مستقبل أي لاعب.

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الفكرة ببداية الصيف كانت صعبة، ولكن في الوقت الحالي ومع بداية الموسم الجديد لليفربول بالدوري الإنجليزي، فهل نرى صلاح بقميص الاتحاد؟

ضياع الرقم القياسي

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صلاح لم يبدأ الموسم الحالي بأفضل صورة ممكنة حيث توقف الرقم الخاص به بالتسجيل في الجولات الافتتاحية للبريمييرليج، بتوقف رصيده عن التسجيل في 6 مواسم متتالية.

وفشل كذلك الجناح المصري في كسر أرقام النجوم الكبار مثل آلان شيرر وواين روني وفرانك لامبارد والذين سجلوا 8 أهداف في الجولات الافتتاحية من الدوري.

وما زاد الأمور سوءًا هو غضب صلاح من تغييره في الدقيقة 77 من عمر المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الريدز والبلوز، مما يُنذر بأزمة محتملة بين كلوب ونجم فريقه.

وفي الحقيقة أن المؤشرات كلها في ليفربول لا تبدو إيجابية بالنسبة لصلاح، بسبب مكانه المتأخر ضمن قادة الفريق بعد رحيل جوردان هندرسون ونشاط الريدز في سوق الانتقالات بشكل عام.

الفريق يعاني بشدة من نقص واضح في خط الوسط الدفاعي بعد رحيل فابينيو، كما أن ليفربول تلقى ضربة ثنائية بخسارة مويسيس كايسيدو وروميو لافيا لصالح تشيلسي وعدم وجود خيارات بنفس الكفاءة في السوق.

الأمور لا تبدو على ما يُرام بالنسبة لليفربول لذلك فكرة تواجد صلاح بالمشروع الحالي للريدز قد لا تكون مثالية له، ومن هنا تظهر فكرة الاتحاد بقوة!

دوري روشن أم حلم الليجا؟

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التوقعات كانت تشير إلى انتقال صلاح إلى ريال مدريد أو برشلونة في حالة رحيله عن ليفربول، ولكن الثنائي ليس مهتمًا بالتعاقد مع الدولي المصري ولا يمتلك حتى الإمكانيات المالية للقيام بذلك.

الدوري السعودي حاليًا يعتبر قوة لا يُستهان بها على مستوى العالم، بسبب القدرة المبهرة لكبار المسابقة على استقطاب أقوى النجوم وألمعهم مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونيمار ونجولو كانتي وفابينيو ورياض محرز وساديو ماني وغيرهم.

المستقبل لا يبدو أنه سيكون في إسبانيا أو إيطاليا وربما ليس إنجلترا، المستقبل يبدو أن مكانه سيكون دوري روشن الذي وضع نفسه ضمن صفوة الدوريات في العالم بعد الصفقات المميزة للأهلي والاتحاد والهلال والنصر.

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وفي الحقيقة أن اللعب بجوار كريم بنزيما قد يجعل صلاح ضمن واحدة من أخطر الثنائيات في البطولة ويجعل فريق نونو سانتو من أفضل الفرق الهجومية بدوري روشن.

الأنباء ظهرت فجأة واختفت لتعود بقوة، لذلك الأيام القادمة ستكون حاسمة وربما نرى ثنائية محمد صلاح ورياض محرز تعود من جديد ولكن على الأراضي السعودية وليست الإنجليزية.

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