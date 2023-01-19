خسر الدون لكنه أحرج ليو .. ماذا قدم ميسي ورونالدو في كأس موسم الرياض؟

المباراة انتهت لصالح باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر

Shahid

جمع العاصمة السعودية "الرياض"، لأول مرة منذ 8 ديسمبر 2020، بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، على أرضها، لكن كل منهما تغير فريقه.

وقتها كان يمثل الدون يوفنتوس الإيطالي، فيما كان ليو ضمن كتيبة برشلونة الإسباني، لكن فاز الأول بثلاثية نظيفة، ضمن دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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والليلة، النجمان تقابلا على استاد الملك فهد الدولي، في كأس موسم الرياض، كريستيانو قائدًا لفريق نجوم الهلال والنصر، وليونيل قائدًا لهجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، في لقاء فاز به الفريق الباريسي بنتيجة 5-4.

ورغم أنها مباراة ودية إلا أن الثنائي تعامل معها بندية كبيرة، واحتفالا بالأهداف وكأنها مباراة ضمن دوري الأبطال، قبل أن يخرجا من الملعب في الدقيقة 61 من عمر اللقاء..

ماذا قدم رونالدو في كأس موسم الرياض؟

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كريستيانو أحرز هدفين من أصل ثلاثة سجلها فريقه قبل خروجه، كان الأول من ضربة جزاء، بينما كانت الأهداف المتوقعة منه وفقًا للفرص التي أتيحت له هي 1.26 هدفًا.

وسدد الدون سبع تسديدات، منها ثلاث على المرمى، وخلق فرصة هدف لزملائه، فيما وصلت نسبة دقة تمريراته لـ84%.

أما في الالتحامات الثنائية فقد تفوق رونالدو في 4 من أصل 10، وفي الهوائية منها، نجح في اثنين من أصل 4، بينما تفوق في مراوغة واحدة من أصل اثنتين، وخسر الكرة سبع مرات.

ماذا قدم ميسي في كأس موسم الرياض؟

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على الجانب الآخر، سجل ميسي هدفًا واحدًا، بينما كانت الأهداف المتوقعة منه 0.36 وفقًا للفرص التي أتيحت له.

وسدد ليو ثلاث تسديدات، منها واحدة فقط على المرمى، وهنا تفوق عليه الدون، فيما خلق فرصة واحدة أيضًا لزملائه.

فيما تفوق في دقة تمريراته التي وصلت لـ91%، بينما لم ينجح في أي مراوغة.

من ناحية الالتحامات الثنائية، فتفوق في واحدة فقط من أصل ثلاث، ولم يدخل أي التحام هوائي، وخسر الكرة تسع مرات.

Shahid