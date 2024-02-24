"خسرنا إعلانات ومليار مشاهد" .. تعليق مفاجئ من رئيس الأهلي بشأن إصابة فيجا

رئيس الأهلي يتحدث عن أزمة الطيران قبل مباراة الطائي

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عبر خالد العيسى رئيس النادي الأهلي، عن غضبه لما تردد خلال الساعات الماضية، عن رفض النادي فكرة تأجيل مباراة الفريق ضد الطائي، بعد أن تعثر سفر الفريق إلى حائل، كما تحدث أيضًا عن إصابة النجم الإسباني جابري فيجا.

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ولم يتمكن الأهلي من السفر إلى حائل أمس الجمعة بسبب تعطل الطائرة التي كان مقررًا لها أن تنقل البعثة، ليُسافر صباح اليوم السبت قبل ساعات من خوض مباراة الطائي.

وقال العيسى خلال تصريحات لصحيفة "عكاظ": "حدث عطل فني في الطائرة، ولم نستطع السفر وخاطبنا الرابطة لتأجيل المباراة، ولكن قوبل بالرفض، ولم يحدث أننا كنا نُريد تأجيل المباراة".

وأضاف: "الأخبار التي تم تداولها غير صحيحة، وما روجها ليس له علاقة بالأهلي، وتلك الأخبار لا تليق بالمصداقية الصحفية أو الإنسانية أو الشرعية".

وتحول رئيس الأهلي للحديث عن إصابة جابري فيجا، حيث قال: "ملف التحكيم تحدثنا عنه، وفي المباراة السابقة تعرض اللاعب جابري فيجا للإصابة، وإذا قمت ببحث بسيط ستجد أن عدد المشاهدات تتخطى المليار، وخسرناه والإعلانات التي من الممكن أن نستفيد بها ومشاهدات كل من يهتم بمتابعة الدوري السعودي".

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وسيغيب فيجا عن الأهلي لمدة 8 أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق الماضية ضد الأخدود، ببطولة دوري روشن السعودي.

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