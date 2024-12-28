"خسائر ومواعيد متذبذبة!".. أصحاب المشاريع في برشلونة ينتظرون افتتاح "كامب نو" الجديد

نموذج عمل صنعته كرة القدم ينتظر العودة

لم تبصر المحلات التجارية المجاورة لملعب "كامب نو" النور بعد، رغم الوعودة العديدة من إدارة النادي بسرعة افتتاح الملعب بعد التجديدات التي من المقرر أن تنتهي في 2025.

المحلات المذكورة تكافح للبقاء في ظل الإصلاحات التي يمر بها الملعب، وتكسب جزءًا ضئيلًا مما كانت تكسبه في السابق، وتأمل أن تعمل عودة الملعب للنشاط إلى إحياء المنطقة من جديد وجذب الزبائن وزيادة المبيعات.

منذ أن ترك برشلونة ملعب "سبوتيفاي كامب نو" كان على العديد من الشركات مواجهة واقع جديد. حيث ترك انتقال الفريق المؤقت إلى ملعب مونتجويك أثرًا واضحًا على اقتصاد الشركات المحلية في حي "ليس كورتيس" الشهير المليء بالمطاعم والشركات والحانات والمشاريع المختلفة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بعض هذه المشروعات تمكنت من البقاء، بينما لم يحالف البعض الآخر الحظ واضطروا إلى الإغلاق، بينما في خضم هذه الحالة من عدم اليقين، هناك من اختار نقل عمله أو تكييف ساعات عمله مع انخفاض حركة العملاء.

شبكة "ريليفو" التقت ببعض من مديري هذه المحلات والمشاريع، منهم مطعم "كاسو فيريرا" الذي قال أحد مسؤوليه للشبكة: "لقد قللنا الآن من ساعات العمل. نحن نعمل من الساعة 11 صباحًا حتى 8 مساءً، ولم نعد نغلق في منتصف الليل. لقد غادر المالك السابق ونقل المبنى، وقررنا تقليل ساعات العمل".

لكن الزبائن المتشبثين بالبقاء في "ليس كورتيس" والذين لا يشغلهم كثيرًا ملف كرة القدم وهم أقلية في برشلونة، يمثلون الأمل الوحيد لأصحاب هذه المحلات في البقاء، ونقطتا الجذب الرئيستان في هذا الملف بالنسبة لهم، هما متحف برشلونة وقصر "ذا بالاو".

يقول مالك حانة "كاسا بين": "نراقب الأعمال كل يوم وهي متأخرة جدًا عن الجدول الزمني، ونأمل أن تعود لسابق عهدها في سبتمبر. لقد تمسكنا لأننا اعتقدنا أن ما سيخبروننا به سيكون صحيحًا، أولاً نوفمبر، ثم ديسمبر.. لكن الأمر لم يكن كذلك ونحن في ورطة، كنا نموذج عمل صنعته كرة القدم، باختفائها تختفي الأعمال".