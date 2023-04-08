خسائر الهلال من مواجهة الشباب لا تتوقف .. أرقام قياسية وانتفاخ في المفصل

الهلال سقط بالثلاثة أمام الشباب في دوري روشن

shahid

لم تتوقف خسائر الهلال من مواجهة الشباب عند الثلاث نقاط والخروج عمليًا من حسابات المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، بل امتدت لتشمل انتفاخ في مفصل نجمه وأرقام قياسية تاريخية.

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الهلال خسر أمام الشباب في استاد الملز مساء أمس 3-0 بعد لقاء شهد جدل تحكيمي كبير، وقد تسبب ذلك في بقائه على بُعد 8 نقاط من الاتحاد في الصدارة.

خسارة الهلال هي الأولى له أمام الشباب في جميع البطولات منذ 8 سنوات ونصف تقريبًا، وتحديدًا منذ خسر أمامه بهدف نظيف في 17 أكتوبر 2014، كما أن تلك الخسارة بالثلاثة تُعد الأكبر في تاريخ الهلال خلال دوري المحترفين السعودي.

الاتحاد هو الفريق الوحيد الذي استطاع إحراز أهداف أكثر في مرمى الهلال، وذلك خلال مواجهة موسم 2015-2016، لكن اللقاء انتهى بفوزه 4-3.

خسائر اللقاء امتدت لتتضمن كذلك نجم الفريق ميشايل، الذي رفض الحكم ماجد الشمراني منحه ركلة جزاء حين كان الشباب متقدمًا بهدف واحد فقط، إذ أشارت المصادر الصحفية إلا أنه سيُجري فحوصات طبية وأشعة اليوم السبت بعد انتفاخ مفصل قدمه نتيجة تدخل لاعب الشباب ضده في اللقطة الجدلية.

يُشار إلى أن ميشايل طالب أمس بعقاب الحكم السعودي، وذلك ضمن تصريحاته الغاضبة بعد اللقاء.

Shahid